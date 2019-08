Napoli, fatta per Llorente. Esulta Ancelotti: "Sono contento"

L'inettitudine di Mauro Icardi ha fatto perdere la pazienza alla dirigenza del Napoli, che ha dunque deciso di affondare il piede sull'acceleratore per colui che può definirsi ormai un suo nuovo attaccante: è fatta per l'arrivo di Fernando Llorente dal Tottenham. Il club partenopeo ha trovato gli accordi con l'attaccante svincolato: le visite mediche di rito sono previste in questo weekend.

Llorente fa felice Ancelotti

" Sono contento e potrei essere contentissimo ", ha dichiarato Carlo Ancelotti nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro la Juventus. Il tecnico ex Milan infatti a breve potrà avere tra le sue braccia un nuovo innesto: " Su Icardi nessun rimpianto. Llorente ha caratteristiche diverse dagli altri nostri attaccanti e può dare un contributo importante ".

Dunque resta ancora irrisolta la situazione futura di Icardi, il cui destino sembre essere segnato sempre più dall'incertezza. Saranno sicuramente ore molto calde: su di lui c'è forte l'Atletico Madrid, ma non sono assolutamente da escludere colpi di scena improvvisi. Lui vorrebbe restare all'Inter; i nerazzurri hanno il forte desiderio di venderlo. E Wanda Nara? La sua posizione è colma di ombre come testimoniano i continui messaggi criptici sui social. L'ultimo è stato: " Sometimes dreams come true ". Vero, a volte i sogni diventano realtà. Ma con il passare dei giorni si ha progressivamente l'impressione che tutto possa concludersi in un nulla di fatto.

