Napoli, Manolas è già di casa: il greco si cimenta con "Caruso"

Kostas Manolas ha lasciato la Roma dopo cinque anni intensi dove ha dimostrato di essere uno dei migliori difensori in circolazione. Il 28enne greco è stato voluto fortemente al Napoli da Carlo Ancelotti ma prima di lasciare i giallorossi ha voluto salutare con un post sui social: "Ci tengo a ringraziare gli allenatori, i compagni di squadra e tutti i tifosi che in questi anni mi sono stati vicino e mi hanno sostenuto. Ho passato 5 anni meravigliosi, ho sempre dato tutto con amore per questa squadra. Ciao e grazie Roma!!". Nei suoi cinque anni nella Capitale Manolas ha messo insieme 206 preseze e otto reti al suo attiva, quella più importante quella siglata ai quarti di finale contro il Barcellona nell'edizione 2017-2018 della Champions League.

Manolas, ora, è un nuovo giocatore del Napoli e farà di tutto per dimostrare di essere stato un giusto investimento da parte della società e in campo farà coppia con il fenomeno Kalidou Koulibaly che venerdì si giocherà la finale della Coppa d'Africa 2019 contro l'Algeria dell'altro azzurro Adam Ounas. Il difensore greco, però, ha dimostrato a pieno di essersi già integrato nella sua nuova realtà e l'ha fatto con una simpatica gag andata in scena durante il ritiro di Dimaro. L'ex di Olypiakos ed Aek Atene, infatti, si è alzato in piedi davanti a tutti per cantare la famosa canzone "Caruso", con Lorenzo Insigne intento a riprendere tutto per poi postarlo su una Story di Instagram.