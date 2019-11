Napoli, Mertens via a gennaio? L'Inter in pressing sul belga

Il Napoli di Carlo Ancelotti continua a stentare ed è sempre più in crisi. La squadra partenopea ha giocato una discreta partita contro il Genoa di Thiago Motta ed ha avuto diverse chance per colpire ma alla fine la disputa si è chiusa sullo 0-0 con gli azzurri che non vincono da cinque giornate in campionato. Il pubblico ha contestato civilmente i giocatori con Lorenzo Insigne, il capitano, il più bersagliato da parte dei tifosi del Napoli.

Uno degli uomini simbolo degli azzurri, il belga Dries Mertens, l'idolo della tifoseria pare sia stato risparmiato da questa contestazione, ma il suo addio a Napoli dopo quasi sette anni d'amore appare scontato dato che il suo contratto andrà in scadenza il 30 giugno del 2020 e il suo rapporto con Aurelio De Laurentiis è ai minimi termini. L'ex Psv ha già superato Diego Armando Maradona come numero di reti con la maglia partenopea: 116 in 294 presenze totali ma ora punta al record di Marek Hamsik, in vetta alla classifica con 121 reti complessive.

Mertens, però, dovrà sbrigarsi a battere questo record dato che secondo i rumors di mercato potrebbe lasciare Napoli già a gennaio. Secondo quanto riporta Sportmediaset, infatti, l'entourage del calciatore avrebbe già allacciato dei contatti con la dirigenza dell'Inter. I nerazzurri sono in cerca di rinforzi per accontentare Antonio Conte che ha bisogno di attaccanti dato che la coperta si è dimostrata corta con gli infortuni di Alexis Sanchez e Matteo Politano e con la mancata presenza del vice Lukaku a disturbare l'ex allenatore di Juventus e Chelsea.

Dries avrebbe voluto allungare il suo contratto con il Napoli ma è da mesi che la questione sta vivendo una fase di stallo con Aurelio De Laurentiis che non ha mai nascosto, sia per lui che per José Maria Callejon, come le parti siano lontanissime. C'è chi dice che l'Inter abbia già trovato l'accordo con l'ex Utrecht sia per gennaio che per giugno da svincolato: il grande scoglio per il mercato di riparazione è sempre il numero uno del club azzurro che potrebbe impuntarsi decidendo di non liberare Mertens che nel frattempo pare aver già i colori nerazzurri in testa. La storia d'amore tra il Napoli e "Ciro" (come viene soprannominato dai tifosi azzurri), pare dunque essere giunta al capolinea e non per volere del folletto belga che in tutti questi anni ha dimostrato attaccamento alla maglia e ad una città intera.

