Il Napoli non molla Icardi: De Laurentiis vuole fare il regalo ad Ancelotti

Il Napoli sta lavorando su più fronti per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Carlo Ancelotti. Quasi sfumato Pepé in procinto di passare all'Arsenal, con James Rodriguez sempre sullo sfondo e con Mauro Icardi nel mirino. Il possibile acquisto di Romelu Lukaku da parte della Juventus, che darebbe in cambio Dybala, spinge prepotentemente l'ex capitano dell'Inter agli azzurri. Il classe '93 tornerà a lavorare domani agli ordini di Antonio Conte ma lo farà da seperato in casa e in attesa di trovare una nuova sistemazione. Qualche settimana fa si era parlato di uno scambio alla pari con Lorenzo Insigne, mentre l'Inter avrebbe voluto inserire nella trattativa uno tra Piotr Zielinski e Fabian Ruiz, ricevendo però risposta negativa.

Ora il Napoli ha in mente di proporre ai nerazzurri il cartellino di Arkadiusz Milik più cash ma questa soluzione non garba molto a Marotta e Ausilio che non sono disposti a scendere sotto gli 80 milioni di euro per cedere un attaccante da oltre 130 gol in carriera. Il contratto di Icardi con l'Inter scadrà il 30 giugno del 2021 con Zhang che è stato chiaro affermando come non rientri nel progetto ma come non si voglia svenderlo. Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giuntoli hanno già avuto modo di parlare con l'entourage di Icardi e un accordo sull'ingaggio è praticamente già stato trovato anche se ora bisognerà convincere l'Inter a suo di milioni di euro con la trattativa che si avvia ad essere molto lunga, Juventus permettendo. Se i bianconeri, infatti, dovessero perdere Lukaku rientrerebbero in corsa per arrivare all'ex canterano del Barcellona che nonostante tutto il caos mediatico ha ancora tanti estimatori in Italia.

