Il Napoli non scaccia la crisi: 0-0 contro il Genoa tra i fischi del San Paolo

Il Napoli di Carlo Ancelotti dopo la bufera post match contro il Salisburgo non riesce a scacciare la crisi e non vince in casa contro il Genoa di Thiago Motta che gioca una gara gagliarda ed impone lo 0-0 agli azzurri. I partenopei senza Milik infortunato hanno comunque disputato una buona prova con tante occasioni da rete ben disinnescate dal portiere di scuola Inter Radu. Il Napoli, contestato dal pubblico di casa, non riesce a vincere una partita in campionato dal 19 ottobre quando sconfisse per 2-0 il Genoa e con questo pareggio sale a quota 19 punti, a meno 12 dall'Inter capolista e dopo sole 12 giornate di campionato. Il Grifone, invece, sale a quota 9 punti ma dimostra di essere vivo: con questa grinta la salvezza è possibile anche se la stagione è molto lunga e c'è ancora tempo per recuperare.

L'Inter passa subito in vantaggio al 2' con Insigne ma l'arbitro annulla per un fuorigioco iniziale di Lozano. Al 14' Mertens ci prova con un tiro al volo che per poco non favorisce Koulibaly che era rimasto in attacco. Zielinski al 16' ci prova con il sinistro e Radu respinge con qualche difficoltà, mentre al 31' Agudelo serve Pandev che si smarca bene ma la mette alta sopra la traversa. Al 37 Callejon si presenta davanti a Radu ma viene anticipato da Pajac con lo spagnolo che chiede il rigore.

Nella ripresa Pandev sfiora il best gol al 47' con un sinistro che sfiora l'incrocio dei pali. Radu compie un ottimo intervento sul tiro di Mertens a giro e un minuto dopo Hysaj salva tutto sul tentativo a botta sicura di Pinamonti. Al 59' intervento di mano in area di rigore del Genoa ma anche il Var conferma come non sia rigore. Koulibaly salva sulla linea sul tentativo di Agudelo al 62' e al 69' Radu dice no alla conclusione di Fabian Ruiz. Il Genoa si rende pericoloso all'82' con Pinamonti mentre all'86' Radu compie un miracolo sull'incornata di Elmas da pochi passi su assist di Di Lorenzo. Il Napoli chiede il rigore al 90' per il contatto Di Lorenzo-Radovanovic giudicato regolare anche dal Var.

Il tabellino

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj (84' Luperto); Callejon (60' Llorente), Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne (65' Elmas); Lozano, Mertens.

Genoa: Radu; Ankersen, Zapata, Romero, Pajac; Cassata (88' Radovanovic), Schone, Lerager; Pandev (80' Cleonise), Agudelo (95' Ghiglione); Pinamonti.

