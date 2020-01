Il Napoli perde ancora: 0-2 contro la Fiorentina. Crisi nera per Gattuso

Il Napoli di Gennaro Ivan Gattuso è in crisi nera, nerissima e perde ancora una volta in campionato, questa volta per mano della Fiorentina di Beppe Iachini che ha vinto per 2-0 al San Paolo, fortino diventato ormai facilmente espugnabile. I gol della vittoria viola sono stati siglati da Federico Chiesa nel primo tempo e da Dusan Vlahovic nella ripresa con gli azzurri visibilmente in difficoltà fisiche e soprattutto mentali. Con questo successo la Fiorentina aggancia a quota 24 punti proprio il Napoli che rischia seriamente di veder sfumare la possibilità di poter tentare la scalata all'Europa se non si darà una regolata. Per Iachini è la seconda vittoria di fila che rilancia così una squadra che ha voglia di emergere come il suo presidente.

La cronaca

La Fiorentina parte meglio e al 2' sfiora il gol di testa con Milenkovic. Al 10' Lirola sfonda a destra e la mette in mezzo con Castrovilli che la spara a lato da ottima posizione. Milik al 12' ci prova con un tentativo volante ma Dragowski mette in angolo. Al 18' l'arbitro concede rigore alla Fiorentina per un presunto fallo di mano. Pasqua viene richiamato al Var e cancella la decisione presa precedentemente.

Al 26' la viola passa in vantaggio con Benassi che serve Chiesa che controlla con il sinistro e con il destro, di punta, batte Ospina. Il gran sinistro di Zielinski sfiora il palo al 29' e al 31' la viola sfiora il 2-0 e lo segna con Cutrone ma viene annullato per fuorigioco. Altra palla gol per la Fiorentina al 42' ma niente da fare: si va al riposo sul risultato di 1-0 per gli ospiti.

Nella ripresa Insigne scheggia il palo con un tiro a giro al 53' e Ospina salva il Napoli al 56' deviando un tiro di Castrovilli. La Fiorentina continua a spingere e trova il raddoppio al 74' con Vlahovic che con un perfetto sinistro a giro batte il portiere colombiano del Napoli. La sfida si trascina fino al 93' senza particolari sussulti: finisce 0-2 per la Fiorentina tra i sonori fischi del pubblico del San Paolo ormai stufo della situazione della squadra.

Il tabellino

Napoli: Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Luperto; Allan (56' Demme), Fabian, Zielinski (64' Lozano); Callejon (76' Llorente), Milik, Insigne

Fiorentina: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert (87' Ceccherini); Chiesa (79' Sottil), Cutrone (66' Vlahovic)

Reti: 26' Chiesa (F), 74' Vlahovic (F)

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?