Il Napoli vince in rimonta al 94': gli azzurri battono 1-2 il Sassuolo

Il Napoli di Gennaro Gattuso è ancora in fase di recupero ma dopo aver perso per 2-1 in casa contro il Parma di Roberto D'Aversa chiude il 2019 con una vittori sofferta, a domicilio, sul campo del Sassuolo di Roberto De Zerbi. Gli azzurri sono riusciti ad uscire dal Mapei Stadium con tre punti d'oro al minuto 94 e con gli ultimi 20 minuti ricchi di cuore e grinta che hanno portato alla fine all'autorete di Obiang. Di Traorè e Allan le altre reti del match. Con questo successo i partenopei salgono a quota 24 punti, a meno 18 da Juventus ed Inter e a meno 11 dalla zona Champions League che ad oggi sembra un miraggio: servirà tanto lavoro fisico e psicologico a Gattuso per permettere ai suoi di rientrare nella zona europea che conta. Il Sassuolo, invece, resta fermo a quota 19 punti confermando di essere pienamente in linea con il suo obiettivo stagionale, ovvero una salvezza tranquilla.

Parte fortissimo il Sassuolo e al 4' Meret deve già compiere una grande parata sul tiro dalla distanza di Duncan. La replica del Napoli è affidata a Manolas che decolla bene di testa e il suo tentativo termina di poco alto sulla traversa. Il vantaggio dei padroni di casa arriva al 29' con Traorè che riceve palla scodellata da Locatelli e con un bel tiro al volo batte Meret. Al 42' Locatelli si fa 40 metri con la palla al piede e serve Traorè che questa volta viene stoppato da Meret. Il Napoli non riesce praticamente mai una volta ad impensierire Pegolo fino a fine della prima frazione e si va al riposo sul meritato punteggio di 1-0 per il Sassuolo di De Zerbi.

Nella ripresa Pegolo si salva su Insigne al 48' e al 50' il Napoli chiede rigore per un abbraccio di Locatelli su Hysaj: per l'arbitro non c'è niente. Al 51' Insigne ci prova con un tiro a giro: blocca Pegolo. Muldur sfiroa il 2-0 al 53' ma il suo destro esce fuori di un soffio. Milik decolla di testa al 56' ma Pegolo para in due tempi. Allan scambia bene con Milik al 58', si gira bene sul difensore e la mette all'incrocio dei pali per l'1-1. Obiang colpisce il palo al minuto 69' mentre al 75' Insigne lancia alla grande Callejon che scarica un destro in porta con Pegolo che la mette in angolo. Callejon colpisce una traversa clamorosa al 77' e al 79' ci prova anche Mertens di testa ma il suo tentativo si spegne sul fondo. Callejon segna all'80' su imbeccata di Mertens ma il Var annulla per fuorigioco. Nel finale Mertens e Caputo sfiorano il gol del vantaggio ma la loro mira è imprecisa. Al 94' però il Napoli la vince con Elmas che la mette dentro sulla spizzata di Di Lorenzo.

Il tabellino

Sassuolo: Pegolo, Muldur, Marlon (51' Romagna), Peluso, Kyriakopoulos, Obiang, Locatelli, Traorè, Boga (82' Magnanelli), Duncan (63' Djuricic), Caputo

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Luperto (46' Hysaj), Mario Rui, Allan Fabian Ruiz (70' Elmas), Zielinski, Callejon, Milik (76' Mertens), Insigne

Reti: 29' Traoré (S), 58' Allan (N), 94' aut Obiang (N)

