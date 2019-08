Nba, Joseph Tsai si compra i Brooklyn Nets: cifra record da 2,11 miliardi di euro

Joseph Tsai è un uomo d'affari nato a Taiwan co-fondatore di Alibaba, una multinazionale cinese privata composta da una serie di società attive nel campo del commercio elettronico, quali mercato online, piattaforme di pagamento e compravendita, motori di ricerca per lo shopping e servizi per il cloud computing. Il 55enne cittadino canedese sta per mettere sul piatto una cifra da record per diventare il nuovo proprietario dei Brooklyn Nets squadra di pallacanestro dell'Nba. Tsai sta per offrire 1,21 miliardi di euro per rilevare la totalità delle quote del club statunitense.

Il potente uomo d'affari che vanta un patrimonio di 9,9 miliardi di euro, dati forniti dalla rivista Forbes, aveva concordato questa cosa nel 2018 con Mikhail Prokhorov, patron ruso dei Nets dal 2010. Tsai un anno fa ha acquistato il 49% delle azioni per 900 milioni di euro con una clausola/promessa per rilevare il restante 51% a 1,21 milioni entro l’estate del 2021. Il co-fondatore di Alibaba si è deciso ad esercitare questa clausola a suo favore con due anni d'anticipo divenendo così l'uomo ad aver investito la cifra più alta mai pagata per una squadra, indipendentemente dal tipo di sport.

