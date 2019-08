Nerazzurri, Dzeko e Cavani per consolarsi, mentre i WandaIcardi riaprono al Napoli

Oggi sarà il D-Day. Quello in cui Dybala arriverà a Torino dopo avere rinunciato a un paio di giorni di vacanza per chiarirsi le idee il prima possibile: l'argentino si recherà quindi alla Continassa per allenarsi e per avere un colloquio con Sarri e la dirigenza bianconera. Lo scenario è noto, ormai: la dirigenza juventina ha intavolato con il Manchester United un possibile scambio (con conguaglio di circa 15 milioni a proprio favore) che veda protagonisti la Joya e il centravanti belga Lukaku. Ieri c'è stato anche il blitz di Fabio Paratici a Londra.

L'attuale numero 10 bianconero però, al netto della corte che gli inglesi gli stanno facendo, non sembra così entusiasta di oltrepassare la Manica: vorrebbe restare a Torino (detto e ribadito) o, alla peggio, immaginarsi a Parigi o in Spagna. Decisive le prossime ore, come pure i dieci milioni netti all'anno che il suo entourage vorrebbe strappare agli inglesi. Se l'argentino accetterà il trasferimento, Lukaku indosserà il bianconero: l'Inter si sarebbe infatti ritirata e il giocatore si è detto pronto ad affiancare Ronaldo, dimenticando in fretta di essersi promesso a Conte. Quest'ultimo, festeggiati i 50 anni, spera di potersi poi consolare non solo con Dzeko (anche se la Roma è ferma nella sua richiesta di 20 milioni) ma anche con Cavani: il Matador (33 anni compiuti a marzo, prezzo del cartellino intorno ai 45-50 milioni) andrà in scadenza con il Psg nel 2020 e guadagna 10 milioni l'anno, cifra che i nerazzurri vorrebbero abbassare un po' garantendogli però un triennale e un futuro nella galassia Suning.

E Icardi? Il Napoli (che darà Verdi al Toro per 25 milioni e che non smette di seguire Rodriguez e Lozano) ci prova davvero e Wanda Nara pare possibilista: accordo fino al 2024 a 7,5 milioni, pur se non è nemmeno da escludere la pista Roma. A quel punto si tratterebbe di identificare un conguaglio congruo per mettere in piedi lo scambio con Dzeko. In pista rimane anche Higuain, sempre concupito dai giallorossi. In casa Milan (Kessie in uscita) non si molla invece la pista Correa, paraguaiano dell'Atletico Madrid la cui richiesta di 50 milioni è però ritenuta eccessiva da Maldini. La Fiorentina ha intanto ricevuto l'ok da Nainggolan, il Cagliari ha quasi chiuso per Defrel.