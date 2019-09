Neymar alza bandiera bianca: resterà al Psg. Niente Barcellona

Neymar-Barcellona, l'affare è clamorosamente e definitivamente saltato. Il club spagnolo ci ha provato fino alla fine e con tutte le sue forze a riportare il 27enne brasiliano all'ovile due anni dopo il suo addio ma le eccessive richieste del club dello sceicco Nasser Al-Khelaifi hanno fatto desistere i blaugrana. L'ex attaccante del Santos, dunque, non farà ritorno nella sua amata Barcellona e resterà ancora un anno al Psg: ora bisognerà solo da capire se lo farà da seperato in casa o se Thomas Tuchel gli darà spazio. I tifosi del club transalpino hanno da tempo scaricato O'Ney e solo delle prestazioni di livello condite da gol decisivi soprattutto in Champions potrebbe riconciliare il giocatore con la piazza.

Neymar, dunque, si sarebbe rassegnato all'idea di restare al Psg e secondo quanto riporta l'autorevole Equipe è stato proprio il giocatore a decidere di restare: “Di fronte all’attuale impossibilità di chiudere le trattative per il proprio trasferimento a Barcellona, l’attaccante brasiliano ha annunciato ai familiari che ha deciso di terminare la stagione al Psg”. La permanenza del classe '92 a Parigi inguaia e non poco la Juventus che sperava nella sua cessione per poi vendere Paulo Dybala proprio ai parigini. In questo modo il mercato appare bloccato con i bianconeri che hanno un'unica via di fuga per cedere l'argentino mettendo a bilancio una plusvalenza e senza rimetterci: cederlo all'Inter in cambio del cartellino di Mauro Icardi. Difficile che si realizzi questa eventualità ma le vie del calciomercato sono infinite e da qui a domani sera alle 22, quando chiuderà il mercato, potrà succedere di tutto.

