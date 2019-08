Neymar al Barça, effetto domino da Dybala a Icardi

La pedina principale del calciomercato sta andando al suo posto e il domino europeo è pronto a partire e a rivoluzionare le rose dei top club. Manca l'annuncio ufficiale ma la trattativa dell'estate è quasi in porto: Neymar è un passo dal ritorno al Barcellona. I dirigenti blaugrana hanno convinto quelli francesi a lasciar partire il brasiliano, ormai quasi sperato in casa a Parigi. L'offerta è importante: 120/130 milioni cash cui vanno aggiunti i cartellini di un big come Rakitic e di una promessa come Tobido oltre a Dembelè, per il momento restio al ritorno in Francia. Dettagli, non marginali in una trattativa così importante e complessa che il Psg ieri ha provato parzialmente a smentire ma alla fine sembra ormai certo che si farà. Con il Barça pronto a schierare un attacco da sogno: Messi, Suarez, Griezmann e appunto Neymar. Mica male.

Oltre a formare un vero dream team, il colpo Neymar innescherà un domino destinato a far rumore. Va bene che il Psg ha già in rosa Mbappè, Cavani e prenderebbe Dembelè ma a livello mediatico gli emiri hanno bisogno di un colpo a sensazione per dimostrare la loro forza. E il primo nome della lista resta Paulo Dybala. La Juve potrebbe sacrificare la Joya a fronte di un robusto assegno. «Finché il mercato è aperto si lavora a entrate ed uscite. Può succedere qualsiasi cosa», ha detto il vice presidente della Juve Pavel Nedved. Può succedere di tutto, anche che la Signora, venduto Dybala, si butti con forza (e con soldi) su Icardi. Il giocatore è fuori dal progetto Inter e la novità è che, forse, cambiano le condizioni per la sua partenza: «Manca qualche giorno di mercato e vediamo di trovare una soluzione che piaccia a tutti. Anche in prestito? Sì». Così Javier Zanetti che apre, una volta di più, la porta a una partenza di Maurito per cui spunta anche un'altra ipotesi: rinnovo di contratto e poi, appunto, partenza in prestito con Monaco e Atletico Madrid possibili destinazioni. Con Wanda che twitta criptica: «A volte i sogni dventano realtà».

Intanto si muovono anche le altre. Il Milan non molla il sogno Correa ma viste le difficoltà si guarda intorno e pensa a Everton Luiz, Mariano Diaz e De Paul come alternative ma anche qui non è facile. La Roma invece chiude per il difensore Smalling dal Manchester United. Capitolo Sampdoria: pronta la proposta definitiva (e la bozza di contratto) del gruppo Vialli a Ferrero che rimane fermo sulle sue richieste. La distanza economica si riduce, prossima settimana la svolta in un senso o nell'altro.