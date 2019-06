Neymar denunciato per stupro: accusa choc di una ragazza

Gravissime accuse nei confronti di Neymar arrivano dal Brasile: secondo quanto riferito dai media locali il fuoriclasse del PSG sarebbe stato denunciato per stupro da una ragazza. I fatti si sarebbero verificati nella giornata di sabato 15 maggio, quando i due - dopo essersi conosciuti su Instagram - si sarebbero incontrati in un hotel su invito dello stesso attaccante, che si sarebbe presentato all'appuntamente in uno stato non particolarmente lucido: il classe '92 avrebbe successivamente avuto un " rapporto sessuale contro la volontà della vittima ". La ragazza avrebbe infine atteso il proprio ritorno in Brasile - avvenuto dopo 48 ore - per denunciare quanto accaduto.

Le accuse contro O Ney sono riportati anche nei documenti della polizia brasiliana ottenuti dalla Associated Press.

Neymar si difende

Pronta però è stata la risposta da parte del brasiliano, che si è così giustificato: " Sono accusato di stupro, è una parola pesante, molto forte, ma è quello che sta succedendo. Tutto questo mi sorprende, è qualcosa di molto brutto, molto triste, perché chi mi conosce sa che tipo di persona sono, sa che non farei mai una cosa del genere ". E ha concluso spiegando che " sono momenti intimi, ma è necessario mostrarli per dimostrare che non è successo nulla. È stata una trappola e ci sono cascato, spero che serva da lezione per il futuro ".

Segui già la nuova pagina Sport de ilGiornale.it?