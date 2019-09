Neymar regala la vittoria al Psg ma il pubblico lo insulta: "Figlio di..."

Il Psg di Thomas Tuchel ha vinto a fatica in campionato la sfida contro lo Strasburgo, piegato al 92' da una magia di Neymar: il giocatore più "odiato" dai tifosi del club campione di Francia in carica. Il brasiliano ha giocato tutta la partita ed ha segnato un gol pazzesco in rovesciata che ha regalato tre punti d'oro ai padroni di casa, nel giorno dell'esordio di Mauro Icardi che ha giocato per mezz'ora subentrando a Choupo-Moting.

Neymar ha segnato e ha esultato in maniera composta, quasi in segno di sfida nei confronti di quei tifosi che l'hanno insultato per tutta la partita con il coro di "Neymar figlio di p...". L'ex giocatore di Santos e Barcellona al termine del match ha parlato così cercando di voltare la pagina: “È ora di girare la pagina. Non ho nulla contro i fan, niente contro il Paris Saint-Germain, tutti sanno che volevo andarmene, è quello che volevo. È ora di girare pagina, oggi, sono un giocatore del Paris Saint-Germain, darò tutto sul campo”.

Mercoledì il Psg ospiterà il Real Madrid di Zinedine Zidane che in estate, insieme al Barcellona ma in maniera meno convinta, ha puntato e non poco Neymar che vorrà cercare di ripetersi come contro lo Strasburgo per regalare la vittoria alla sua squadra ma soprattutto per far pace con una tifoseria che sembra non avergli perdonato il comportamento tenuto in estate quando ha fatto fuoco e fiamme per cercare di tornare al Barcellona.

