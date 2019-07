Neymar, rottura totale col Psg: il brasiliano non si presenta in ritiro

Adesso è rottura totale, Neymar ha disertato il ritiro col Paris Saint-Germain, previsto quest'oggi per l'inizio della stagione.

Dopo il francese Griezmann, separato in casa all'Atletico Madrid, un'altra stella del calcio mondiale rompe con il suo club d'appartenenza: Neymar non si è presentato nel giorno in cui il Paris Saint-Germain si è riunito per il ritiro precampionato agli ordini di Tuchel.

A rivelarlo è la stessa società parigina con il seguente comunicato: ''Questo lunedì 8 luglio, Neymar da Silva Santos Junior era stato convocato per la ripresa delle attività del gruppo professionale del Psg. Il club ha constatato che il giocatore non si è presentato nell’orario e nel luogo stabilito, senza previa autorizzazione preventiva da parte della società. Il PSG non accetterà questo comportamento e prenderà nei confronti del giocatore i provvedimenti che riterrà opportuni''.

Una presa di posizione durissima del club nei confronti del campione brasiliano che ieri si trovava in Brasile per assistere alla finale di Copa America vinta dai verdeoro contro il Perù, una presenza a quanto pare non concordata con la dirigenza parigina. Continua dunque il momento complicato per Neymar, prima coinvolto nella controversa indagine per violenza sessuale e poi costretto al forfait in Coppa America per infortunio. La netta sensazione, a questo punto, è che sia solo l'inizio di un braccio di ferro tra la società e O'Ney, che come confessato da tempo, non vede l'ora di lasciare Parigi e ritornare al Barcellona.

