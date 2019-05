Nunnally scaccia i fantasmi dal Forum

Oscar Eleni

Milano James Nunnally, l'uomo della Silicon Valley, prende l'Armani sul precipizio e la porta dove avrebbe dovuto stare dalla prima partita. Milano stravince (92-76) la bella con Avellino e adesso, aspettando il recupero di James, si prepara alla semifinale contro Sassari che si inizierà martedì sera sempre al Forum, la casa di una squadra che gioca volentieri con il fuoco, ma che poi si pente e si fa perdonare, quasi avesse aspettato il rientro di re Giorgio da Tokio, per essere quella che dovrebbe essere sempre nel campionato italiano.

Cinciarini inaridisce il gioco di Sykes, Tarzekski al centro dove Avellino è più fragile detta legge, poi l'uomo di San Josè, ex velenoso: 25 punti, solo qualche problema nel tiro da 3 (2-7) ma per quello ci hanno pensato il ritrovato Nedovic 13 punti, il Kuzminskas (12) che ha reagito bene alle notti buie sue e della squadra, nel risveglio finale di Brooks e di Jerrels.

Una sfida che sembrava facile è diventata tormento per merito di Avellino che anche senza la sua punta Caleb Green, 17 punti di media, è riuscita a tormentare i campioni in carica, portandoli sul precipizio. Ma Nunnally, inguardabile in gara tre, ha deciso che doveva essere lui a far soffrire chi gli aveva voluto tanto bene tre anni fa.

Milano che ritrova la sua quota di felicità oltre gli 80 punti senza il matamoros James adesso dovrebbe aver sistemato anche quello che la angosciava di più, cioè la difesa. E' bastato prendere un po' di campo, mandare in crisi i lupi che non hanno avuto niente dal Filloy che qualcuno vede con la maglia di Milano l'anno prossimo. Sarebbe stato davvero clamoroso perdere Milano nei quarti, ma forse questa sofferenza ha migliorato tutto all'interno di un gruppo che non sembrava tale.

Dunque da domani sfida su 5 partite contro la Sassari delle 19 vittorie consecutive. Mercoledì, invece, avremo l'altra semifinale fra Cremona, che ha eliminato 3-1 Trieste, e la vincente di Venezia- Trento che andranno in campo questa sera in casa della Reyer alle 20.45 (diretta Raisport).