Oggi il calendario della serie A, date e criteri

Verrà sorteggiato oggi a Milano il prossimo calendario della serie A.

Caccia aperta aperta alla Juventus, che cerca il record storico dell'ottavo scudetto consecutivo, neopromosse Empoli, Parma e Frosinone, che sostituiscono le retrocesse Benevento, Verona e Crotone.

Si parte sabato 18 agosto mentre l'ultima giornata si disputerà il 26 maggio. Ogni turno sarà ripartito in tre giorni. Si parte dal sabato con tre partite, una alle 15, una alle 18 e il posticipo serale delle 20.30. La domencia si comincia dal lunch match delle 12.30, tre partite alle 15, una alle 18 e il posticipo serale delle 20.30. la giornata si chiuderà lunedi con il monday night delle 20.30. Autentica novità il Boxing Day del 26 dicembre, ripreso dalla Premier League. Si disputeranno tre giornate nel periodo natalizio, sabato 22, mercoledi 26 e sabato 29 dicembre. Ci sarà poi una sosta del campionato, che riprenderà il 20 gennaio.

Ecco i criteri porincipali, che saranno utilizzati oggi nella compilazione del calendario. Napoli, Cagliari e frosinone esordiranno fuori casa, a causa dell'indisponibilità per lavori di manutenzione del loro stadio. Rispetto al passato, non c'è più l'obbligo di alternanza casa/trasferta fra club con lo stadio in comune, rispetto alla prima giornata del campionato scorso. Al debutto non possono ripetersi partite già giocate nella prima giornata nelle ultime due stagioni. Nei turni infrasettimanali non possono esserci match tra Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli e Roma, nè i derby. Le società partecipanti alla prossima Champions League, Juventus, Napoli, Roma, Inter non incontrano quelle partecipanti all' Europa League, Lazio, Milan e Atalanta nelle giornate poste tra i turni delle due competizioni. Nell'ultima giornata non possono incontrarsi società che si sono già incontrate nell'ultimo turno dei due campionati passati.

Alle ore 19 il sorteggio, l'inizio della stagione è sempre più vicino.