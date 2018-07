Oggi la giunta del Real, si attende la mossa di Perez

Oggi si riunirà la Junta Directiva del Real Madrid. In pratica, il consiglio di amministrazione delle merengues. Con il presidente Florentino Perez che dovrà spiegare come intende procedere, fatto salvo il desiderio di Cristiano Ronaldo di lasciare la capitale spagnola per trasferirsi a Torino. Dove si continua a respirare ottimismo, anche se la richiesta del numero uno del Real dovesse diventare di 130 milioni e non più dei 100 di cui si era parlato fino a pochi giorni fa: la Signora ha insomma scelto di percorrere fino in fondo la strada che porta a CR7 e così farà. Ieri è stato anche il giorno in cui la tv El Chiringuito ha spiegato che «Jorge Mendes ha comunicato al Real Madrid che la Juventus presenterà la sua offerta per Cristiano Ronaldo», andando quindi oltre l'iniziale lavoro diplomatico portato avanti dallo stesso potentissimo agente. La road map prosegue quindi come previsto, in attesa di sviluppi che potrebbero arrivare anche all'improvviso accelerando la buona riuscita dell'affare. Se così sarà CR7 che avrebbe anche già avuto un contatto telefonico con Allegri - potrebbe sbarcare a Torino per la presentazione tra giovedì e venerdì: altrimenti, si slitterà a dopo la fine del Mondiale.

DLat