Olanda, assassinato il calciatore Maynard: aveva 32 anni

Il mondo del calcio piange la morte di Kelvin Ruben Maynard, ex giocatore olandese cresciuto nelle giovanili dell'FC Volendam. Il classe '87 in carriera ha vestito le maglie di diversi club in Olanda e all'estero: Olhanense, Kecskemét, FC Emmen, Royal Antwerp, Burton Albion, SV Spakenburg e Quick Boys. Maynard, originario del Suriname, è stato ucciso ad Amsterdam da due uomini che transitavano in strada su un motorino.

We kunnen bevestigen dat het dodelijke slachtoffer van het schietincident gisteravond op de Langbroekdreef de 32-jarige Kelvin Maynard is. Het onderzoek naar zijn dood is in volle gang. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) September 19, 2019

Secondo le prime ricostruzioni fornite dai testimoni Kelvin sarebbe prima stato avvicinato da questi due personaggi in motorino e subito dopo sarebbe stato brutalmente aggredito e ucciso. Maynard ha avuto un passato in Eredivisie, Serie A olandese, ma ultimamente stava giocando in squadre di lega inferiore: all'Alphense Boy in quinda divisione. La polizia di Amsterdam ha dato la notizia della morte dell'ex giocatore del Volendam e ora si aprirà un'inchiesta per far luce e per capire cosa abbia portato quei due uomini ad uccidere il giovane 32enne. Sui social, il suo attuale, e i suoi fan stanno esprimendo il loro cordoglio e dolore per una scomparsa inaspettata ed assurda.

