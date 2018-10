Olimpiadi 2026, il Coni ufficializza la candidatura Milano-Cortina

Dopo le tante discussioni e polemiche delle scorse settimane, con il Coni che chiedeva a gran voce la candidatura a tre Milano-Cortina-Torino per le Olimpiadi invernali del 2026 e dopo lo scetticismo dei vari protagonisti, soprattutto dal capoluogo piemontese, è arrivata la decisione ufficiale. I giochi olimpici si terranno solo tra Cortina e Milano e a deciderlo è stato proprio il Coni. Ad annunciarlo è stato il Presidente della Regione Lombardia. Attilio Fontana ha infatti annunciato questa cosa, un po' a sorpresa, durante la Giunta Regionale: "Il Coni ha ufficializzato che la candidatura italiana per i giochi olimpici invernali 2026 sarà quella di Milano-Cortina". Il 4 ottobre ci sarà una riunione a Venezia con il Coni e con tutti i rappresentati istituzionali, per pianificare il progetto economico e per trasformare la semplice idea in un qualcosa di concreto.

Anche il Governatore del Veneto Zaia su Facebook ha voluto dare la notizia mostrando un grande entusiasmo: “Questa mattina ho parlato con il presidente del Coni Malagò, il quale mi ha annunciato ufficialmente la sua firma sull’atto di candidatura Milano-Cortina alle Olimpiadi della neve 2026. Siamo ovviamente felicissimi di questa scelta. Ringrazio il governo, il Coni e tutti gli interlocutori che in questi mesi hanno lavorato per questa candidatura che onoreremo lavorando a testa bassa perché rimanga nella storia come un’Olimpiade memorabile. Avanti tutta!. A tutti appuntamento a giovedì alle 12 a Venezia per la prima riunione operativa, con il Sindaco di Milano Sala, il Sindaco di Cortina Ghedina e con il mio collega della Lombardia Fontana. E’ ufficiale: Milano e Cortina candidate ufficiali del Coni all’ Olimpiade invernale 2026”.