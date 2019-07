Opel Zafira, una nuova mission con Life

Francoforte C'era una volta Opel Zafira... Sono passati 20 anni dalla nascita del primo monovolume compatto, basato sul pianale di Astra con un profilo slanciato. Dopo 2,7 milioni di Zafira, i gusti sono radicalmente cambiati, determinando il crollo delle monovolume intermedie. Groupe Psa, di cui ora Opel fa parte, ha pilotato la risposta del marchio con grande creatività: ecco allora Zafira Life. Solo il nome stabilisce un legame con il precedente monovolume.

Zafira Life offre un'abitabilità che inaugura un'ineguagliata qualità della vita a bordo, al punto di ridefinire la versatilità dell'auto in vista del rapporto con l'utenza familiare. Tre misure: Small, Medium e Large. Zafira Life Small, lunga 4,60 metri, è ugualmente in grado di proporre un'abitabilità fino a 9 posti. Zafira Life Medium è sicuramente la versione più adatta per chi vuole viaggiare con tutta la famiglia nel massimo comfort. Lunga 4,95 metri, offre una perfetta combinazione tra vano di carico e abitabilità fino a 9 posti. La più agevole accessibilità è garantita dalle ampie portiere a scorrimento elettrico, attivabili con il movimento del piede, che permettono di raggiungere la terza fila di sedili senza ulteriori manovre. È su questa versione che abbiamo concentrato il nostro primo contatto perché rappresenta al meglio la rivoluzione Zafira Life. Nell'allestimento più prestigioso, Lounge, offre sedili anteriori ventilati, riscaldati e con massaggio, mentre quelli della seconda fila sono orientati contro-marcia per realizzare una combinazione «salotto» con quelli della terza.

Il pilota ha a disposizione una strumentazione completa di head-up-display, touchscreen centrale e telecamera posteriore, oltre che di un centro infotainment estremamente versatile e potente, che include una gamma completa di sistemi di assistenza alla guida.

Zafira Life viene proposta con una bella gamma di motorizzazioni diesel, perfette per un veicolo di questo carattere e con questa missione. Per il test abbiamo scelto il 2.0 TD da 180 cv con il cambio automatico a 8 rapporti. Lo stesso propulsore è disponibile in versione da 150 cv e cambio manuale a 6 rapporti, mentre il propulsore base è il 1.5 litri TD (102 e 120 cv).

Il 2.0 TD ha dimostrato le sue importanti prestazioni anche con la trazione integrale. Opel Zafira Life Large è invece lunga 5,30 metri è ed un vero minibus che risponde perfettamente alle esigenze del mercato dell'autonoleggio e del servizio navette. Gamma da 34.840 euro.

BDP