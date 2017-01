Palermo, Corini ha le ore contate: Ballardini, Bortoluzzi e De Canio in lizza

Il Palermo sta vivendo una delle stagioni più nere della sua storia. Il club di Maurizio Zamparini occupa il 18esimo posto della classifica e la salvezza sembra pura utopia e non solo per la distanza di 8 punti. A fine novembre, il numero uno rosanero ha deciso di esonerare Roberto De Zerbi che aveva ottenuto solo 6 punti in 14 giornate. Eugenio Corini sapeva che non sarebbe stato facile e dopo solo un mese e mezzo è già sulla graticola.

Il Palermo, con l'ex tecnico del Chievo Verona, ha ottenuto 4 punti in 6 partite frutto del pareggio contro il Pescara e della vittoria contro il Genoa. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, la pesante sconfitta, per 4-1, rimediata ieri contro il Sassuolo potrebbe essere stata l'ultima sulla panchina rosanero per Corini che aspetta solo di ricevere il benservito da Zamparini. Roberto De Zerbi ha già detto no al numero uno del Palermo e in lizza per sostituire il tecnico di Bagnolo Mella ci sono un grande ex come Davide Ballardini, Diego Bortoluzzi e Gigi De Canio.