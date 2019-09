Palermo, record di abbonamenti in Serie D: superata quota 10.000

Il Palermo calcio ha tutte le intenzioni di tentare la triplice scalata per arrivare alla Serie A. Il club rosanero, che oggi fa capo a Hera Hora srl, è ripartito dalla Serie D ma ha voglia di vincere il campionato per tornare di corsa tra i professionisti. Una cosa che non è mai mancata alla squadra rosanero è stato l'affetto dei suoi tantissimi tifosi che in questi anni di gioie e dolori, tanti, troppi nelle ultime stagioni, non hanno mai abbandato la loro fede e i loro colori.

I tifosi hanno dato l'ennesima prova d'amore nei confronti del Palermo frantumando il record di abbonamenti, per la Serie D, che resisteva dal 2015-2016 quando fu il Parma a stabilire un grande risultato. Gli abbonati per questa stagione hanno superato abbondantemente quota 10.000, 10.446 per la precisione, che tenteranno di spingere la squadra del tecnico Rosario Pergolizzi alla promizione in Serie C.

Il Palermo ha voluto dare l'annuncio di questo traguardo storico sulla propria pagina ufficiale di Facebook, rendendo omaggio ai tanti supporter che hanno deciso di abbonarsi nonostante la squadra sia dovuta riparte dai dilettanti: "Signore e signori, salutiamo il nuovo record italiano di abbonati in serie D. Palermo e il Palermo scrivono la storia: 10446 aquile. Tutti in piedi. Abbiamo la tifoseria più bella del mondo”

