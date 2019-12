Pallavolo, Earvin N'Gapeth nei guai: accusato di molestie sessuali

Earvin N'Gapeth è un pallavolista francese che di ruolo fa lo schiacciatore, da due anni, per i russi del Zenit Kazan. Il 28enne di Saint-Raphael è figlio di Eric, a suo tempo giocatore e allenatore di volley, e fratello maggiore di Swan che gioca in Italia alla Callipo di Vibo Valentia. Earvin in carriera ha giocato nel nostro paese tra il 2011 e il 2013 nel Piemonte e tra il 2014 e il 2018 a Modena.

N'Gapeth non se la sta passando bene dato che è finito nei guai con la giustizia. Il classe '91 è stato arrestato a Belo Horizonte in Brasile con un'accusa gravissima: molestie sessuali. Proprio oggi davanti ad un giudice verranno presi provvedimenti nei confronti dello schiacciatore francese che rischia di dover restare ancora in carcere. C'è anche l'eventualità che possa invece affrontare il giusto processo da persona libera. Earvin è sempre stato uno con un carattere fumantino e già nel 2015, quando aveva 24 anni, fu fermato dalle forze dell'ordine in Francia e poi arrestato con l'accusa di aver aggredito un conducente di un treno.

Ecco cos'è successo

Il tutto sarebbe avvenuto in un locale notturno nei pressi del quartiere Estoril, una donna di 29 anni sostite che N'Gapeth le avrebbe dato due schiaffi sul sedere in compagnia di due altri giocatori. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il giocatore si sarebbe subito scusato con la ragazza che però avrebbe deciso di non accettarle riferendo il tutto alla polizia. Le forze dell'ordine di Belo Horizonte sono subito intervenute sul posto e il pallavolista è stato rnviato a giudizio.

Earvin avrebbe dichiarato di aver scambiato la donna con un'altra che era insieme al loro gruppo, che tra di loro è abitutine darsi pacche e colpi sul fondoschiena e che questa pratica è comune anche in Francia. Queste motivazioni però non hanno convinto la donna che ha deciso comunque di proseguire sui suoi passi sporgendo denuncia nei confronti del giocatore che ora rischia di dover restare in Brasile senza poter raggiungere la sua squadra in Russia.

Lo Zenit Kazan ha disputato il mondiale per club in Brasile e si è piazzato al terzo posto nela competizione vinta poi dalla Lube Civitanova che ha battuto in finale per tre set a uno i padroni di casa del Sada Cruzeiro con i parziali di 25-23, 19-25, 31-29, 25-21 che hanno portato sul tetto del mondo i marchigiani.

