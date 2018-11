Pallone d'Oro 2018, ecco i tre 'finalisti': Mbappé-Modric-Varane

Il prossimo 3 dicembre sarà assegnato il Pallone d'oro 2018 e per la prima volta dopo dieci anni di egomonia targata Cristiano Ronaldo-Lionel Messi sarà consegnato ad un altro giocatore. Il portoghese ha vinto la Champions League con il Real Madrid, mentre la Pulce ha vinto solo la Liga spagnola deludendo e non poco con la sua Argentina al Mondiale in Russia. Se CR7 e Messi hanno abdicato al trono ci tre giocatori pronti a essere incoronati: Luka Modric che ha vinto la Champions e si è laureato, da protagonista, vice campione del Mondo con la Croazia, Raphael Varane che ha vinto la coppa dalle grandi orecchi e il Mondiale in Russia, e infine Kylian Mbappé che ha trionfato con la Francia e che ha fatto intravedere di aver le stigmate del campione.

Secondo le indiscrezioni dell'autorevole quotidiano francese l'Equipe, dunque, sono questi tre i "finalisti" che si contenderanno il pallone d'oro e a sorpresa c'è un escluso per eccellenza: si tratta del giocatore dell'Atletico Madrid e campione del mondo con la Francia di Deschamps, Antoine Griezmann. Tra due settimane si scoprirà in via definitiva se questi rumors, attendibilissimi, si saranno poi tramutati in realtà. Di certo c'è che finalmente dopo tanti anni sarà un altro calciatore a laurearsi come miglior giocatore del mondo togliendo la corona ai due fenomeni del calcio mondiale. Mbappè sembra il grande favorito con Varane e Modric leggermente più distaccati.