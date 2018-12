Pallone d'Oro 2018: Modric trionfa davanti a CR7 e Griezmann

L'egemonia del Pallone d'oro è stata interrotta dal fuoriclasse del Real Madrid Luka Modric che ha vinto per la prima volta il prestigioso riconoscimento. Dopo i tanti rumors delle scorse settimane, è arrivata finalmente la conferma ufficiale con il 33enne croato che è stato incoronato con 753 punti totali, davanti a Cristiano Ronaldo che di punti ne ha ottenuti 476 ed assente alla premiazione nella sede di France Football. Terzo il campion del mondo con la Francia Antoine Griezmann a quota 414 voti. Giù dal podio Kylian Mbappè che nelle scorse settimane era dato come possibile vincente proprio davanti a Modric e al connazionale Raphael Varane che ha invece chiuso al settimo posto dietro a Lionel Messi, quinto e a Mohamed Salah sesto. Modric è stato premiato per aver vinto la Champions League con il Real Madrid e per aver trascinato la Croazia fino alla finale Mondiale, poi persa contro la Francia di Deschamps.

#Modric vince il Pallone d’Oro La classifica finale https://t.co/vmbJVZIFiL#SkySport #BallonDor2018 pic.twitter.com/uS8Jlb0aoo

— Sky Sport (@SkySport) 3 dicembre 2018

A completare le prime dieci posizioni Eden Hazard, ottavo, Kevin de Bruyne nono e Harry Kane che sono arrivati anche prima di Neymar, solo dodicesimo in graduatoria finale. Il Premio annuale assegnato da France Football è assegnato da 173 giornalisti di tutto il mondo che sono stati chiamati a stilare il loro podio con l'assegnazione di punti che andava dai sei punti per il primo e poi a scalare quattro per il secondo, tre per il terzo classificato, due per il quarto e uno per il quinto. Mbappé non ha vinto il Pallone d'Oro ed avrà ancora molto tempo vista la giovanissima età, ma nel frattempo ha vinto il Trofeo Kopa, ovvero il "Pallone d'Oro" assegnato al miglior Under 21 dell'anno. Ecco le sue parole dopo aver ricevuto il premio: "Sono molto felice di ricevere questo trofeo. Questo premia un grande anno, che ho realizzato grazie a tutti i miei compagni di squadra di club e della Francia. Il mio prossimo obiettivo? È sollevare tutto, non solo il Pallone d'Oro. Ci proverò con il duro lavoro e l'aiuto dei miei compagni di squadra".

La classifica finale del Pallone d'oro 2018:

1° Luka Modric (CRO/Real Madrid)

2° Cristiano Ronaldo (POR/Juventus)

3° Antoine Griezmann (FRA/Atletico Madrid)

4° Kylian Mbappé (FRA/Psg)

5° Lionel Messi (ARG / Barcellona)

6° Mohamed Salah (EGY / Liverpool)

7° Raphael Varane (FRA / Real Madrid)

8° Eden Hazard (BEL / Chelsea)

9° Kevin De Bruyne (BEL / Manchester City)

10° Harry Kane (ING / Tottenham)

11° N'Golo Kanté (FRA / Chelsea)

12°: Neymar (BRA / PSG)

13° : Luis Suarez (URU / Barcellona)

14° : Thibaut Courtois (BEL / Real Madrid)

15°: Paul Pogba (FRA / Manchester United)

16°: Sergio Aguero (ARG / Manchester City)

17° : Gareth Bale (GAL / Real Madrid)

17° : Karim Benzema (FRA / Real Madrid)

19°: Roberto Firmino (BRA / Liverpool)

19°: Ivan Rakitic (CRO / Barcellona)

19°: Sergio Ramos (ESP / Real Madrid)

22° : Edinson Cavani (URU / PSG)

22° : Sadio Mané (SEN / Liverpool)

22° : Marcelo (BRA / Real Madrid)

25° : Alisson Becker (BRA / Liverpool)

25° : Mario Mandzukic (CRO / Juventus)

25° : Jan Oblak (SLO / Atlético Madrid)

28° : Diego Godin (URU / Atlético Madrid)

29° : Isco (ESP / Real Madrid)

29° : Hugo Lloris (FRA / Tottenham)