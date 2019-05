Pallotta alla riconquista dei rifosi: Totti diventerà dt

Un passo netto verso la tifoseria. Nel bel mezzo delle polemiche e delle contestazioni dovute alla decisione di non rinnovare il contratto a Daniele De Rossi, il presidente della Roma James Pallotta ha risposto con i fatti a chi lo accusava di estirpare il romanismo dalla società: a inizio della prossima settimana Francesco Totti verrà promosso da dirigente semplice a direttore tecnico.

L'ex capitano verrà così messo a contatto con tutte le decisioni di campo: dalla scelta dei giocatori da acquistare, al rapporto continuo con l'allenatore. Sarà anche coinvolto nella gestione quotidiana dello spogliatoio. È stato lo stesso Totti, fra l'altro, a chiedere a Pallotta di poter ricoprire il nuovo incarico. Nel pieno della riorganizzazione societaria (si cerca l'accordo con il Torino per portare in giallorosso il direttore sportivo Petrachi), quindi, il punto dal quale ripartire è la promozione di Totti. Un netto passo verso la tifoseria, un modo per sottolineare la centralità del senso di appartenenza e del romanismo nel progetto del club. Incentrato, come sempre, su Totti. Ora anche fuori dal campo.

Giacomo Puglisi