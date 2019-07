Pamela Anderson attacca Rami: "Mi ha rotto le mani"

La storia d'amore tra l'ex difensore del Milan Adil Rami e la bagnina più sexy degli anni novanta Pamela Anderson è giunta al capolinea. E in questi giorni fra i due volano stracci. L'attrice e modella canadese naturalizzata statunitense, infatti, ha accusato il 33enne giocatore dell'Olympique Marsiglia di aver alzato le mani e usato la violenza. L'ex volto di punta di Baywatch ha quindi postato sul proprio sito alcune foto e video che documenterebbero le accuse perpetrate ai suoi danni da Rami: "Mi ha schiacciato le mani finché non si sono incrinate. Ho detto ai medici che soffrivo di artrite, non potevo confessare di essere stata ferita".

La Anderson ha poi continuato entrando nei particolari e spiegando come la causa di questa violenza sia stata l'eccessiva gelosia di Adil: "Sono stata costretta ad andare all'ospedale perché stavo soffrendo troppo. Non riuscivo a scrivere e neppure ad aprire una bottiglia d'acqua. Mi ha fatto male afferrandomi brutalmente, intimidendomi, trattenendomi con la sua forza fisica. Ora nega la violenza. Forse non capisce ciò che ha fatto. Non è mia intenzione ferirlo. È arrabbiato perché ora tutti sanno la verità. Ma non è pentito delle sue violenze".

Rami, dal canto suo, ha smentito e rispedito al mittente le accuse con un post sul suo profilo Instagram: "Ho taciuto perché sono scioccato ed è molto difficile parlare senza interpretare ogni parola. Ma ho troppo nel mio cuore. Lo renderò semplice e chiarissimo e, come ho detto prima, non commenterò i dettagli della nostra vita con Pamela. Voglio dirvi che queste accuse di violenza sono completamente false e non posso lasciar perdere. Chi mi conosce sa chi sono e i miei valori. Sanno che è impossibile e non posso. Se voleva toccarmi, ha scelto bene. Sa che il mio impegno per la causa della violenza contro le donne è qualcosa che per me è davvero importante. Rispetto troppo le donne solidali che ho incontrato e questa lotta! È davvero disgustoso".

