Paris fa 6 in stagione ma il re della discesa è lo svizzero Feuz

Soldeu Tutto come previsto. Dominik Paris ha vinto la gara, Beat Feuz per venti punti si è preso la coppa che l'imbattibile Domme aveva già perso a dicembre, nelle gare di Beaver Creek (12° posto) e soprattutto Val Gardena (17°). Come ha giustamente sottolineato lo svizzero, «a decidere è stata la mia regolarità, anche se lo sciatore più veloce del mondo in questo momento è lui, Dominik». «Ci è andata bene due anni di fila con Peter Fill, vincitore della coppa del mondo di discesa con solo una vittoria in carniere, stavolta è il contrario: Paris ha vinto quattro gare su otto ma è battuto» mormora il saggio responsabile della velocità azzurra Alberto Ghidoni sotto al podio dove Dominik celebra la terza vittoria di fila, la sesta stagionale e quindicesima della carriera. «Feuz merita di stare davanti a tutti, oggi ha fatto il peggior risultato dell'inverno ed è finito sesto, anche la mia stagione è stata fantastica e non è finita, c'è ancora il superG (oggi Paris si gioca il trofeo di specialità, ha 44 punti di vantaggio) e in ogni caso non baratterei la vittoria di Kitzbühel con la coppa».

Ieri ancora una volta il gigante della Val d'Ultimo, atteso al traguardo dalla compagna Kristina e dal figlio Nico, 8 mesi, non ha sbagliato nulla sfruttando anche un momento favorevole, con il vento che si è fermato a godersi la sua discesa anziché soffiargli in faccia come ha fatto con altri atleti, ad esempio Christof Innerhofer (17°, furioso) e lo stesso Feuz. Vento dispettoso anche durante la discesa femminile e risultato sorprendente con Miriam Puchner vincitrice per 3/100 su Rebensburg e otto su Suter, che per 14/100 ha fatto meglio di Nadia Fanchini, ottima quarta ma delusa. Sofia Goggia ha chiuso sesta perdendo troppo in alto (frenata anche dal vento), Nicol Delago ha fatto il contrario: partita fortissimo è finita 7ª. Coppa di specialità all'austriaca Schmidhofer.

OGGI: superG donne (ore 10.30) e uomini (ore 12). Diretta TV Raisport HD ed Eurosport