Il Parma vince nel finale contro il Torino: Inglese sigla il 3-2 finale

Il Parma di Roberto D'Aversa e il Torino di Walter Mazzarri hanno dato vita ad una partita scoppiettante e divertente al Tardini nel monday night della sesta giornata vinto dai padroni di casa nei minuti finali. Al vantaggio di Kulusevski, al 3', ha risposto subito Ansaldi all'11' con Sirigu che ha poi respinto un rigore al 29' calciato da Gervinho, espulso nella circostanza Bremer per il fallo da rigore su Kulusevksi. Al 43' Belotti segna il gol del vantaggio su rigore ma in pieno recupero Cornelius pareggia i conti per il Parma. Nella ripresa i ducali approfittano della stanchezza granata per piazzare il colpaccio del 3-2 con il neo entrato Inglese che regala tre punti d'oro al Parma di D'Aversa che sale a quota sette punti, mentre il Torino resta fermo a quota 10.

Il Parma passa subito in vantaggio con Kulusevski che raccoglie un tiro sbagliato di Gervinho e batte Sirigu per l'1-0. Passano solo otto minuti e Ansaldi la pareggia sfuggendo alla marcatura di Gagliolo e freddando Sepe. Il portiere del Parma respinge il tiro di Verdi al 18' e al 28' il Parma ottiene il rigore per il fallo di Bremer su Kulusevski: l'azione viene rivista al Var con il difensore del Torino che viene anche espulso. Sirigu però ipnotizza Gervinho.

Al 36' Meite prova il tiro ma non inquadra la porta e due minuti dopo ci prova anche Hernani da trenta metri ma non trova la porta. Al 42' ecco il rigore per il Toro per il fallo di Laurini su Belotti che dal dischetto realizza poi l'1-2. Sul finire del primo tempo e in pieno recupero grande palla di Kulusevski per Cornelius che batte ancora Sirigu per il 2-2.

Nella ripresa Gervinho fa tutto bene al 49' ma trova l'intervento prodigioso di Sirigu e un minuto dopo è Hernani a calciare con violenza: la palla sbatte sulla traversa. Il Parma continua a spingere sull'acceleratore sfruttando la superiorità numerica dal 28' del primo tempo e trova la rete del 3-2 all'88' con Inglese che riceve palla da Cornelius e la mette dentro.

Il tabellino

Parma: Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo (46' Pezzella); Hernani (77' Inglese), Scozzarella, Barillà (66' Kucka); Kulusevski, Cornelius, Gervinho

Torino: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Ansaldi (80' Djidji), Meite, Rincon, Aina; Verdi (56' Laxalt), Baselli; Belotti (87' Zaza)

Reti: 3' Kulusevski (P), 11' Ansaldi (T), 43' Belotti (T), 45' Cornelius (P), 88' Inglese (P)

Note

Espulso Bremer al 28'. Gervinho si fa parare un rigore da Sirigu al 28'

Ammonito l'allenatore del Parma D'Aversa ed espulso quello del Torino Mazzarri

