Pedofilia e abusi nel mondo dello sport: governo Usa apre inchiesta

Si allarga in America lo scandalo degli abusi sessuali ai danni di ginnaste minorenni. Dopo le indagini e il processo che hanno portato alla condanna dell'ex medico della nazionale Usa di ginnastica femminile, Larry Nassar, a 175 anni di carcere, il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha avviato un'inchiesta per verificare se episodi simili siano avvenuti anche per altri sport olimpici. Lo scrive il Wall Street Journal secondo cui il governo, partendo dal caso Nassar, vuole vederci più chiaro, ipotizzando "carenze, nel senso più ampio del termine, del sistema olimpico quando si tratta di rispondere ai segnali di un diffuso abuso di minori". Citando una fonte vicina alle indagini, il Wsj aggiunge che i pubblici ministeri hanno già ascoltato testimoni e raccolto documenti dal "US Center for Safesport", un'organizzazione istituita nel 2017 per gestire le segnalazioni di abusi nello sport a stelle e strisce. Interrogato a questo proposito, il Comitato olimpico degli Usa (Usopc) ha commentato: " Ogni caso relativo all'abuso potenziale o effettivo di atleti merita un'indagine approfondita, abbiamo risposto a tutte le richieste del governo e continueremo a farlo ".

Il "#metoo" nel mondo dello sport americano, allargato negli ultimi 10 anni a discipline quali taekwondo, nuoto, pattinaggio e judo, è partito nel 2017 dalla confessione di Larry Nassar, medico della nazionale femminile di ginnastica tra il 1996 e il 2014 e responsabile, per sua stessa ammissione, di più di 350 casi di molestie e abusi sessuali nei confronti di giovani atlete, molte delle quali minorenni. Tra loro anche alcune campionesse olimpiche, come Simone Biles. "Anche io sono una delle tante sopravvissute che è stata abusata da Larry. Per favore credetemi, è stato molto duro dire per la prima volta queste cose e scriverle", aveva detto la ginnasta 20enne. Con la sua testimonianza, Biles aveva peggiorato il quadro delle accuse nei confronti di Nassar, poi ondannato a 175 anni di carcere. Ma il timore del governo Usa è che Nassar non sia stato il solo a macchiare con i suoi comportamenti il mondo dello sport americano. Un problema già noto da tempo all'opinione pubblica statunitense, con i senatori Jerry Moran e Richard Blumenthal che, a luglio, avevano presentato una legge per rafforzare il controllo del Congresso sul Comitato olimpico Usa.