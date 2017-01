Il peto di Daniele De Rossi nel tunnel degli spogliatoi

" Ma chi è stato ragazzi " chiede Rizzoli, interviene Naingolann: " Madonna mia, dani ". Il simpatico siparietto andato in onda in diretta durante l'ingresso in campo di Genoa-Roma è subito rimbalzato su Facebook e Twitter. Non si parla di un fallo o di una azione di gioco, bensì di un peto (pare di De Rossi, ndr) fatto nel tunnel che anticipa l'ingresso nel rettangolo verde. (Clicca qui per il video)

"Cos'è questo odore?"

Le telecamere hanno ripreso tutto: nel tanto amato e odiato discorso moviola in campo c'é chi la moviola ce l'ha già, ma fuori da campo. Gli operatori di Mediaset Premium infatti hanno pizzicato una scena veramente comica. Mentre i giocatori di Roma e Genoa si apprestano ad entrare in campo, Naingolann esclama: "Madonna mia", Rizzoli subito di lui con faccia disgustata interroga i calciatori: "Ma chi è stato?". Succede anche questo nei campi della serie A, la tensione gioca brutti scherzi e qualcuno, si dice De Rossi, si lascia andare in un peto che guasta l'aria del tunnel che porta dal campo agli spogliatoi e viceversa. (Clicca qui per il video)