Pioli dice addio alla Fiorentina

Stefano Pioli ha deciso di rassegnare le dimissioni e non sarà più l'allenatore della Fiorentina. I rapporti tra le parti si erano incrinati già da mesi visti i risultati non troppo esaltanti della squadra ma la sconfitta interna contro il Frosinone è stata la goccia he ha fatto traboccare il vaso. La società si era presa 48 ore per valutare il da farsi, salvo poi "confermare" Pioli che pare non aver preso bene questa cosa dato che questa mattina aveva deciso di lasciare la panchina viola.

Pioli ha preso parola per spiegare la situazione ed è stato chiaro, diretto e trasparente ai microfoni dell'Ansa: "Mi sono sempre assunto le mie responsabilità, ho sempre garantito nel mio lavoro professionalità, rispetto e massimo impegno: a malincuore oggi mi vedo costretto a dover lasciare, dimettendomi, poiché sono state messe in discussione le mie capacità professionali e soprattutto umane”.