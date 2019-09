Pogba si "difende" dai tifosi dello United e si compra un cane da guardia

Paul Pogba è cresciuto nelle giovanili del Manchester United e dal 2009 al 2012 ha fatto parte del settore giovanile dei Red Devils. Nel 2011-2012 il 26enne francese ha fatto il suo esordio in prima squadra grazie a Sir Alex Ferguson che gli ha fatto disputare sette partite tra Premier League, coppa di lega inglese ed Europa League. Nel corso di quella stagione, però, Pogba preferì non rinnovare il suo contratto in scadenza il 30 giugno accasandosi a parametro zero alla Juventus.

In quattro anni in bianconero Pogba è diventato un grande giocatore, ha messo insieme 178 presenze e 34 reti, ha giocato una finale di Champions League, perdendola contro il Barcellona, ed ha vinto diversi scudetti e altri titoli nazionali. Nell'estate del 2016 il figliol prodigo fa ritorno nella sua amata Manchester per la cifra di oltre 100 milioni di euro ma l'idillio dura solo per due stagioni dato che l'anno passato qualcosa si rompe tra la tifoseria e il centrocampista di Lagny-sur-Marne.

In estate Paul e il suo abile agente Mino Raiola hanno spinto sull'acceleratore per lasciare i Red Devils ma il club ha tenuto duro respingendo ogni assalto per il suo talentuoso centrocampista. I tifosi del Manchester United, però, non gli hanno affatto perdonato la cosa e fuori dal centro sportivo, recentemente, gli hanno fatto trovare uno striscione con la scritta "Pogba Out". Secondo quanto riporta il quotidiano inglese The Sun, Pogba avrebbe trovato il modo per combattere la "paura" dei tifosi dell United: l'acquisto di un cane da guardia, un rottweiler da 15.000 sterline, quasi 17.000 euro presso la società specializzata Chaperone K9.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?