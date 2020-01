Presa la botta, l'Inter cerca la risposta

Adesso tocca all'Inter. La quale, dopo avere perso Kulusevski a favore della Juventus, deve battere un colpo. Magari due. Quello più immediato risponde al nome di Arturo Vidal: i blaugrana stanno per chiudere con la Dinamo Zagabria per il capitano dell'Under 21 spagnola Dani Olmo, il che sancirebbe l'addio al centrocampista cileno. Conte stravede per il suo ex pupillo ai tempi della Juventus, non è un mistero: così come non lo è il fatto che mezza Europa sogna di mettere le mani su Eriksen, il re dei giocatori in scadenza a giugno: il centrocampista danese del Tottenham piace de impazzire a Marotta, che però deve vedersela anche con PSG, Real e United. Gli inglesi chiedono 20 milioni subito per non perderlo a costo zero in estate: sarebbe comunque un affarone trattandosi di giocatore eclettico e, a 27 anni, nel pieno della maturità. Nerazzurri scatenati, aspettando di cedere Gabigol (il West Ham pronto con 20 milioni), per l'attacco restano i fari puntati su Giroud e Llorente, mentre per la fascia sinistra i nomi sono Acuna (Sporting Lisbona), Emerson Palmieri e Marcos Alonso (Chelsea).

La Juve, conclusa l'operazione di aumento di capitale da 300 milioni, ha fatto svolgere le visite mediche a Kulusevski (nella foto, arriverà in estate, salvo contrordini), monitora Emerson Palmieri e il centrocampista Paredes (PSG), che Sarri voleva già a Londra: difficile lo scambio con Emre Can. Ancelotti e l'Everton vorrebbero Rabiot: Paratici nicchia, ma a 30 milioni accompagnerebbe il francese all'aeroporto. Il Napoli è a un passo da Lobotka, regista del Celta Vigo, ed è interessato anche a Leonardo Koutris, esterno basso mancino dell'Olympiakos.