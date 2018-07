Psg-Buffon, ora è ufficiale: "Ringrazio tutti per la fiducia. Il progetto è ambizioso"

Finalmente, dopo settimane di attesa, è arrivata l'ufficialità: Gianluigi Buffon è il nuovo portiere del Psg. L'ex numero uno della Juventus ha sottoscritto un contratto biennale con il club campione di Francia e si è detto felicissimo per la scelta fatta: "È con una grande felicità che entro a far parte del Psg. Per la prima volta nella mia carriera, lascio l'Italia e solo un progetto così ambizioso poteva portarmi a prendere una decisione del genere".

Il Psg ha affidato ad una nota l'ingaggio di Buffon: "Siamo molto felici di annunciare l'arrivo di Gianluigi Buffon che ha firmato oggi un contratto di un anno più l'opzione di un altro anno". L'ex portiere della Juventus ha poi continuato: "Ringrazio la società e il presidente per la loro fiducia. Avendo seguito gli incredibili progressi degli ultimi anni, conosco i sogni che popolano l'ambiente del Paris Saint Germain e io porterò tutta la mia energia, esperienza e sete di vittorie per aiutare il mio nuovo club a raggiungere i grandi obiettivi che si è prefissato. Assieme ai miei compagni di squadra e ai nostri tifosi, condivideremo delle fantastiche emozioni al Parco dei Principi e in tutti gli stadi in cui rappresenteremo Parigi, questa meravigliosa città che merita di vedere un giorno il suo club ai vertici del calcio mondiale".