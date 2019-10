Psg, Cavani in scadenza a giugno. L'uruguaiano si offre alla Juventus?

Edinson Cavani è ancora uno degli attaccanti più forti in circolazione nonostante vada verso i 33 anni che compirà il 14 febbraio. Il Matador è già arrivato alla settima stagione con la maglia del Psg con cui ha segnato 195 reti in 283 presenze complessive: a fine anno andrà in scadenza di contratto con il club dello sceicco Nasser Al-Khelaifi e con ogni probabilità cambierà aria o per tornare in Italia o al massimo per tentare un'esperienza in Premier League.

In Italia Cavani è stato vicinissimo al ritorno all'Inter ma alla fine ha deciso di giocarsi le sue carte al Psg per tentare l'assalto al grande obiettivo del club francese: la Champions League. Secondo quanto riporta calciomercato.com, però, l'uruguaiano ha le idee chiare e la voglia di tornare in Serie A e più precisamente alla Juventus dopo tanti anni passati in Ligue 1. L'uruguaiano classe '87 in Italia ha giocato per tre anni e mezzo con il Palermo con cui ha segnato 37 reti in 117 presenze e tre stagioni con il Napoli con una media folle: 104 reti in 138 apparizioni complessive.

Facendo dei rapidi conti, Cavani in carriera ha segnato 348 reti con i club che diventano quasi 400 se si contano i 48 gol con la nazionale uruguaiana. Il 32enne di Salto, dunque, sarebbe pronto ad offrirsi al club bianconero che non dovrebbe così sborsare nemmeno un euro per il suo cartellino. Il Psg, infatti, si è cautelato con l'ingaggio in prestito con diritto di riscatto di Mauro Icardi e con ogni probabilità, a meno che l'ex Inter non faccia male in Francia, il riscatto dovrebbe essere una pura formalità con il 26enne di Rosario che andrà a prendere il posto di un attaccante che come Zlatan Ibrahimovic ha lasciato il segno con i parigini.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?