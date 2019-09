Psg, i tifosi contro Neymar: "La sua redenzione sarà molto lunga"

Si preannunciano tempi duri per Neymar al Psg dato che i tifosi non hanno gli hanno perdonato il suo atteggiamento in questi due anni e soprattutto durante quest'ultima sessione di calciomercato. L'ex Santos alla fine è rimasto alla corte di Thomas Tuchel ma solo perché il club campione di Francia e il Barcellona non hanno trovato l'accordo. Ora il 27enne brasiliano dovrà riconquistare la fiducia del tecnico, dei compagni e della dirigenza anche perché in attacco ci sono tanti elementi validi come Cavani, Mbappé, Icardi, Di Maria, Draxler e via dicendo. Neymar rappresenta sicuramente un capitale per il Psg che non ha però le intenzioni di farsi prendere per il collo dal suo assistito che sarà sicuramente ceduto la prossima estate.

Neymar è tornato a disposizione di Thomas Tuchel e farà di tutto per riconquistare la fiducia di tutto l'ambiente anche se la parte più calda della tifoseria del Psg promette battaglia nei suoi confronti. Su Twitter il gruppo Collectif Ultras Paris ha diramato un comunicato eloquente nei confronti del loro giocatore: "Calcisticamente, Neymar è uno dei più grandi talenti della sua generazione. Ma per noi questo non è neppure lontanamente l'aspetto più importante oggi".

I tifosi del Psg chiudono poi con un affondo nei confronti di uno dei più grandi talenti presenti in rosa: "Ciò che gli rimproveriamo è di aver mancato di rispetto al nostro club diverse volte, di averlo persino umiliato a volte. Di aver studiato una strategia di comunicazione disastrosa per lasciarci e tornare al Barcellona, uno dei nostri principali rivali europei, facendo manifestare il suo entourage al proprio posto ogni suo pensiero. La redenzione sarà lunga, molto lunga".

Notre position sur Neymar. pic.twitter.com/AsvtepFxyj — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) September 13, 2019

