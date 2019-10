Psg, Icardi non si ferma più: prima doppietta in Champions League

Ancora Mauro Icardi, l'attaccante argentino ha messo a segno la prima doppietta della carriera in Champions League nella vittoria per 5-0 del Paris Saint-Germain ai danni del Bruges.

Continua il momento d'oro di Icardi, arrivato con la doppietta segnata al Bruges al quinto gol consecutivo nelle ultime 4 partite con la maglia del Psg, secondo di fila in Champions dopo quello decisivo contro il Galatasaray. Dopo aver segnato tre gol di fila nelle ultime tre partite stagionali, contro il Bruges in Champions League è arrivata infatti la prima doppietta della sua nuova avventura francese, segnata tra il 7' e il 63'. In occasione del primo gol che sblocca la partita, tutto nasce da un lancio meraviglioso di Thiago Silva per Angel Di Maria. L'ex Real Madrid alza lo sguardo e serve Icardi tutto solo in mezzo all'area, che gira col destro in rete alle spalle di un incolpevole Mignolet. Assistman del secondo gol è stato invece Kylian Mbappé, altro grande protagonista della serata. Stavolta è di sinistro il tap in vincente di Maurito per il 3-0 che ipoteca la partita.

Dopo un inizio di stagione complicato con appena 28 minuti in campo contro lo Strasburgo alla prima di Ligue 1, un'ora in Champions contro il Real Madrid senza gol, la mancata convocazione contro Lione e Reims e la panchina contro il Bordeaux sempre in campionato, l'ex attaccante nerazzurro si è sbloccato l'1 ottobre in Champions contro il Galatasaray e da quel momento non si è più fermato: gol contro l'Angers 4 giorni dopo, rete contro il Nizza il 18 ottobre e ora la doppietta contro il Bruges. Un bilancio generale di 6 presenze, 5 gol e 1 assist, numeri straordinari che lo allontanano sempre più dal ritorno all'Inter.

