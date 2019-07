Psg, Leonardo ora ammette: "Neymar può partire, contatti con il Barca"

La (breve) storia d'amore tra Neymar e Psg sembra essere arrivata ai titoli di coda. A scoprire le carte è Leonardo, il direttore sportivo del club parigino, che in un'intervista a Le Parisien ha spiegato: " Neymar può lasciare il Psg. Ma solo se ci sarà un'offerta che andrà bene a tutti. Non sappiamo se qualcuno vuole comprarlo a quel prezzo. Tutto non si farà in un solo giorno, questo è sicuro ".

Contatti con il Barcellona

La frattura tra il calciatore brasiliano e la società è insanabile. Il giocatore, reduce da una stagione costellata di infortuni, non si è presentato al primo giorno di ritiro. Un segno tangibile della volontà di non tornare a vestire la maglia del Psg. A Le Parisien, Leonardo ha speso parole dure sull'assenza di Neymar: " Doveva arrivare ma non è arrivato, anche se sapeva che avrebbe dovuto essere lì. Studieremo le misure da adottare, come avremmo fatto per qualsiasi dipendente. Lo faremo anche per lui ". E poi: " Ha preso degli impegni per la sua Fondazione e uno sponsor, ma non erano le date concordate con il club. Ha giocato la sua ultima partita il 6 giugno e le vacanze erano fino all'8 luglio ma non è venuto. Non so quando tornerà. So solamente che non era qui quando avrebbe dovuto esserci ".