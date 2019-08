Psg-Neymar ai ferri corti. Il club lo offre a tre squadre ma non al Barcellona

Neymar si è già stufato del Psg e dopo solo due stagioni in cui ha comunque segnato 51 reti in 58 presenze complessive e in tutte le competizioni. Il brasiliano, inoltre, in entrambe le annate ha subito due infortuni che l'hanno costretto a saltare tante partite e questa cosa non è affatto piaciuta al club di Nasser Al-Khelaifi che ha investito 222 milioni di euro per strapparlo al Barcellona nell'estate del 2017. L'ex Santos vuole cambiare aria, ormai è ufficiale da tempo, ma il club transalpino non ha alcuna intenzione di fare sconti e vuole rientrare dell'investimento fatto due anni fa.

Neymar ha palesato a più riprese il suo malcontento e la voglia di tornare al Barcellona dai suoi due grandi amici Luis Suarez e Lionel Messi ma la trattativa non sarà affatto semplice dato che secondo quanto riporta Sport il Psg non vuole trattare e cederlo al Barcellona. Il club campione di Francia è pronto invece a trattare con tre società interessate a Neymar: la Juventus che metterebbe sul piatto anche il cartellino di Paulo Dybala, il Real Madrid da sempre interessato al fuoriclasse brasiliano ma che ha già speso molto sul mercato e il Manchester United che ha bisogno di un attaccante di peso ma che ha però solo 48 ore di tempo per chiudere l'affare dato he il calciomercato in Inghilterra chiuderà l'8 agosto.

