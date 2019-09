Psg, Neymar non molla l'idea Barcellona: pronto il trasferimento nel 2020-21

Neymar, controvoglia, si appresta ad iniziare la sua terza stagione tra le fila del Psg e tra poco avrà un nuovo compagno in squadra, che ha vestito come lui la maglia del Barcellona, anche se del settore giovanile, come Mauro Icardi. Il 27enne brasiliano non ha visto esaudito il suo sogno: tornare a vestirsi di blaugrana per le eccessive richieste del club parigino che ha tenuto botta facendo un dispetto sia ai catalani ma soprattutto all'ex Santos che è ora costretto a restare all'ombra della Tour Eiffel. Neymar, però, sa che deve avere pazienza, ha solo 27 anni e la prossima estate sarà sicuramente quella decisiva per lasciare il Psg e per tornare al Barcellona. Secondo i media spagnoli la scelta di Neymar di restare al Psg è stata una mossa strategica per non fare irritare ed irrigidire il Psg in vista della prossima stagione.

In realtà, il sogno di O'Ney è quello di lasciare la Ligue 1 per tornare in Spagna e se il Barcellona dovesse cambiare idea circa il suo ritorno, il classe '92 non disdegnerebbe l'ipotesi di andare ai rivali storici dei catalani: il Real Madrid vincitore per tredici volte della Champions League. Quello che si aspettano ora lo sceicco Nasser Al-Khelaifi, Thomas Tuchel e Leonardo è che Neymar torni a fare quello che sa fare meglio: segnare. Tra l'altro l'attacco del Psg diventa sulla carta ancora più forte dato che ad Angel Di Maria, Julian Draxler, Pablo Sarabia, Choupo-Mouting, Edinson Cavani, Neymar ed Mbappé si va ad aggiungere appunto Mauro Icardi, uomo da 124 reti in 219 presenze con l'Inter: il sogno del club parigino è quello di vincere la Champions League e con questa rosa non è poi così tanto un'utopia.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?