Punizioni, rigori, falli di mano: ecco tutte le nuove regole della serie A 2019-20

La Serie A 2019-2020 sta per prendere il via e lo farà con l'atteso anticipo del sabato Parma-Juventus. In questo campionato ci saranno diverse novità volute dall'Ifab, International football association board, che riguarderanno alcune modifiche relativamente ai cartellini gialli e rossi agli allenatori, alle rimesse dal fondo, falli di mano, rigori, punizioni e tante altre cose ancora. Partendo proprio dai provvedimenti disciplinari nei confronti degli allenatori indisciplinati l'arbitro potrà non solo allontanare il tecnico ma anche ammonirlo e in caso di cumulo di gialli arriverà poi la squalifica che sarà immediata in caso di rosso diretto.

Per quanto concerne invece i falli di mano, il braccio largo sarà vietato anche con la palla vicina e toccherà all'arbitro decidere sulla volontarietà o meno. Ogni volta che un giocatore toccherà il pallone con le mani ampliando il volume del corpo sarà sanzionato dall'arbitro con una punizione o un calcio di rigore e lo stesso discorso varrà per qualsiasi tocco di braccio o mano attraverso il quale si arriverà a segnare una rete o a creare un'occasione da gol: il discorso della volontarietà tenderà dunque a scomparire.

Per quanto riguarda invece i calci di rigori i portieri dovranno avere almeno un piede sulla linea di porta e non più entrambi come avveniva in passato. Capitolo sostituzioni: il giocatore che esce dal campo non sarà più obbligato ad uscire dal centro del terreno di gioco ma da l punto più vicino possibile, così da evitare inutili perdite di tempo. Altra norma fondamentale è quella rigurdante i tocchi involontari dei direttori di gara: se il pallone verrà intercettato dall'arbitro sarà lo stesso a dover fermare il gioco ripartendo così con una rimessa in gioco: niente più assist non voluti.

Altre due nuove regole importanti in questa nuova Serie A riguarderanno la ripresa rapida del gioco e la rimessa dal fondo. La squadra che subisce il fallo potrà riprendere il gioco prima che l'arbitro sanzioni con un cartellino chi ha commesso l'irregolarità così da evitare che si perda tempo. Per quanto riguarda la rimessa dal fondo, invece, la palla sarà giocabile immediatamente dal portiere che non dovrà più aspettare che i suoi compagni di squadra escano dall'area di rigore. L'Ifab ha però stabilito che non si potrà passare il pallone all'estremo difensore né di testa, né di petto: nessun cartellino giallo in caso di errore ma semplice rimessa da ripetere.

Ultime, ma non per questo meno importanti, sono due nuove norme per quanto riguarda le punizioni e la palla contesa. Sulle prime la barriera con almeno tre difendenti non potrà avere più al fianco calciatori della squadra che attacca che dovranno tenersi ad almeno un metro di distanza. Un'altra novità riguarda un calcio di punizione in favore della squadra che difende nella propria area: non sarà più necessario che la palla esca dall'area di rigore, ma gli avversari dovranno restarne fuori o a nove metri e quindici. Infine, per la palla contesa in area di rigore, il pallone verrà consegnato direttamente al portiere della squadra in difesa. Se invece la contesa sarà in un'altra zona del campo il direttore di gara consegnerà il pallone nei piedi della squadra che ha toccato per ultima la sfera.

