Quadarella bis, oro nei 400 stile. Per l'Italia record medaglie

«Io voglio essere la prima, voglio vincere e mi dà fastidio che qualcuno sia davanti a me». Simona Quadarella non si smentisce neanche stavolta e, dopo l'oro in vasca lunga, si prende di rabbia anche i 400 stile dai 25 metri. Simona che con questo trionfo, dopo quello di giovedì negli 800, diventa l'azzurra più titolata dell'europeo di vasca corta di Glasgow. Città magica, dal momento che Simona ha conquistato qui cinque dei 6 ori in carriera.

Si è chiusa, dunque, col botto la rassegna scozzese. Ben cinque le medaglie vinte nell'ultimo giorno dall'Italia (oltre all'oro di Simona, gli argenti di Di Liddo nei 100 delfino, Miressi nei 100 stile e della 4x50 mista donne e il bronzo della Carraro), che hanno arricchito un medagliere da record per il nuoto azzurro a un Europeo in vasca corta: 6 ori, 7 argenti e 7 bronzi. Per un totale di 20 (dietro soltanto alla Russia). Superato così il precedente di 18 podi di Eindhoven 2010. «Orgogliosi dei risultati, frutto del lavoro degli atleti, della professionalità e preparazione dei tecnici, delle sinergie con le società e della pianificazione federale», così il presidente della Fin Barelli.

La 20ª rassegna degli Europei di corta è stata nel segno delle donne. Ben cinque ori su sei vinti dalle sorelle d'Italia: Benedetta Pilato (50 rana), Margherita Panziera (200 dorso), Martina Carraro (100 rana) e, appunto, Quadarella (doppietta 400-800 sl). L'unico maschietto del gruppo in grado di salire sul gradino più alto è stato Gregorio Paltrinieri, tornato sul trono dei suoi 1500. Un oro, il terzo agli Europei in vasca corta, che sa di rivincita per il carpigiano. Come tre sono le medaglie vinte da una sensazionale Carraro, in grado di spaziare dai 50 ai 200 metri. Per la fidanzata di Fabio Scozzoli, il quale ha messo al collo due bronzi, arriva il triplete oro-argento-bronzo nelle tre specialità della rana. In una di queste, la genovese è finita dietro la Pilato, sul trono d'Europa a 14 anni. Sorrisi a metà per Federica Pellegrini, solo argento nei 200 stile all'ultimo Europeo di corta della carriera, e per Gabriele Detti, bronzo all'esordio nei 400 stile.