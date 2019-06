Quartararo vola, prima fila più giovane di sempre

L'Università del Motociclismo ha accolto l'exploit di un altro fuoriclasse, o aspirante tale. Nel sabato delle qualifiche di Assen, il più veloce è stato Fabio Quartararo. Il 20enne francese, che già aveva superato la prova di maturità a Jerez dove strappò il record per la pole position più precoce nella storia della top class a Marquez si è confermato in terra d'Olanda, facendo registrare il tempo monstre di 1'32''017.

Si tratta della terza pole stagionale (e in MotoGP, la sesta in carriera nel Motomondiale) per il pilota della Yamaha Petronas, che nelle 5 precedenti apparizioni sul circuito olandese non aveva mai centrato neanche la prima fila. Un'ulteriore dimostrazione di come stia vivendo, a 20 anni compiuti lo scorso 20 aprile, un'annata eccezionale. E ora ha voglia, finalmente, di far vedere quanto vale anche in gara.

Il sabato di Assen ha regalato molti spunti, tra i sorrisi in casa Yamaha e i dubbi di Honda e Ducati. Ma soprattutto, ci ha consegnato la prima fila più giovane di sempre nella classe regina. Insieme a Fabio Quartararo, Maverick Viñales (secondo) e Alex Rins (terzo) formano infatti un trio dall'età media di 22 anni e 274 giorni, tale da abbattere un record che durava dal Sachsenring 2007.

Come sempre, per qualcuno che esulta, c'è qualcun altro che deve leccarsi le ferite. Il primo dei delusi è Marc Marquez, che deve accontentarsi della quarta casella in griglia. Un sabato agrodolce per il catalano, un anno fa poleman ad Assen con un tempo oltre 7 decimi più lento di quello del Diablo e che per la prima volta in stagione non partirà dalla prima fila. Ma c'è chi sta decisamente peggio dell'attuale leader iridato. Andrea Dovizioso, per esempio, secondo nel Mondiale, che dopo un weekend difficile, ottiene solamente l'11° tempo, ad oltre 1''600 dalla pole. Ancora più giù Valentino Rossi: il Dottore non è riuscito nemmeno a qualificarsi per le Q2, e domani occuperà la 14ª posizione in griglia. È sua la nota peggiore in un sabato da favola per la Yamaha.

Qualche soddisfazione in più per il tricolore arriva dalle cilindrate inferiori. In Moto3 infatti, il poleman è Niccolò Antonelli, pilota del Team Sic58 squadra corse di Paolo Simoncelli. Una prima fila che parla italiano, visto che alle spalle di Kaito Toba, secondo, il terzo tempo è di Tony Arbolino. In Moto2, prima pole in carriera per Remy Gardner, che precede Brad Binder e Xavi Vierge. Quarto il leader del Mondiale Alex Marquez.