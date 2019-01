Quattro anni di grandi sfide tra Golfo e Sol Levante

Tutte le strade portano in Oriente. Parte quest'oggi, infatti, con Emirati Arabi Uniti-Bahrain, partita inaugurale della Coppa d'Asia di calcio, la lunga ed infinita campagna d'Oriente dello sport universale, che in realtà è iniziata con i Mondiali di nuoto in corta ad Hangzhou, e che si concluderà il 18 dicembre del 2022, in Qatar, nel giorno della finale del Mondiale di calcio. Quattro anni, tra il 2019 e il 2022, nei quali calciatori, giocatori di pallacanestro e pallavolo, corridori, nuotatori e piloti non potranno fare a meno di volgere gli occhi e le preghiere verso Levante, se vorranno andare a caccia dell'immortalità sportiva. Così dice il calendario dello sport.

Già a partire da questo 2019, che rappresenta il crocevia della carriera professionale di tanti atleti in ottica Giochi estivi di Tokyo. A febbraio, per esempio, Fognini & C. scenderanno in campo a Calcutta, in India, nel 1° turno dell'ex Coppa Davis. Sempre a febbraio Filippo Ganna e gli altri velocisti della pedalata in pista saranno a Hong Kong per i mondiali di ciclismo. Ma il bello deve ancora venire: a luglio i Mondiali di nuoto si disputano a Gwangju, Corea, poi nell'ordine i mondiali di basket in Cina, di atletica a Doha e la Coppa del Mondo di rugby in Giappone, più la World Cup di volley sempre nella terra del Sol Levante. Tutto ovviamente finalizzato all'Olimpiade di Tokyo (24 luglio-9 agosto) del 2020, che sarà l'anno del primo storico Gran Premio di F1 nel Vietnam, oltre che dei mondiali indoor di atletica a Nanchino, in Cina, e quelli di nuoto in corta ad Abu Dhabi. Nuoto che resterà a Est anche per il Mondiale in lunga di Fukuoka 2021, a 20 anni dall'edizione storica per l'Italnuoto. Dulcis in fundo, il quadriennio sportivo si chiuderà con il botto. Sono ben due i grandi eventi nel 2022: i Giochi invernali di Pechino e il Mondiale di calcio in Qatar. Ma ci sarà l'Italia del pallone?