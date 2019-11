Rabbia Zenga per il fake: "Vogliono screditarmi"

Qualcuno inventa una notizia che in realtà è falsa. La presunta notizia viaggia sulla Rete, passa di da utente a utente, prende forma, si ingigantisce, prende piede e in molti finiscono per prenderla per vera. Un (bruto) giochino conosciuto che spesso mette qualcuno nei guai o quantomeno in difficoltà. Succede spesso. Ultima vittima del diffondersi di fake news è Walter Zenga. Già perché da giorni l'Uomo Ragno è tra i candidati per la panchina dell'Udinese che ha dato il benservito a Tudor ma sul web si dice che lui, Zenga, preferisca partecipare alla prossima edizione dell'Isola dei Famosi piuttosto che tornare ad allenare in serie A. «Ma non diciamo cazz.!», sbotta Zenga. «È una bufala totale, una balla, non c'è nulla di vero. E sinceramente mi sto anche parecchio arrabbiando».

Perché si sa, anche nei più diffidenti queste voci possono instillare dubbi e preconcetti che, in casi come questi, possono rovinare delle carriere o comunque far perdere delle occasioni. «Ma vi sembra possibile che possa preferire un programma televisivo a una panchina di serie A? - si sfoga al Giornale l'ex portierone - Il calcio è tutta la mia vita, nessun dubbio: non farò mai un programma televisivo né null'altro che non abbia direttamente a che fare con il calcio». Ma c'è di più. Perché Zenga è un personaggio noto, istrionico, uno dalla grande personalità. Non certo uno di quelli che passa inosservato. E allora proprio a lui è venuto un dubbio che in un ambiente a volte spietato come quello del calcio può non essere campato in aria. «C'è qualcuno che vuole screditarmi, qualcuno che mette in giro voci e false notizie su di me per mettermi in difficoltà e legarmi a vecchi stereotipi - attacca il Walter furioso - Non vorrei che a fare questo fosse qualche procuratore legato ad altri allenatori che voglia cercare di screditarmi. Pensate a un presidente che sente questa voce... Se la prende per vera magari lascia perdere e ingaggia un altro invece di me».

Sì perché quel che è sicuro è che Zenga ha un voglia matta di tornare in panchina, dopo le tante esperienze all'estero e quelle in Italia con Catania, Palermo, Sampdoria, Crotone e Venezia. È sicuro anche che Zenga voglia una chance e l'Udinese la accetterebbe di corsa. Ah, e c'è un'altra cosa sicura: c'è qualcuno che dovrebbe preoccuparsi, perché il Walterone nazionale è davvero furioso. «Se becco chi ha messo in giro questa voce...».