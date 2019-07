Rabiot, parte l’avventura con la Juventus: fatte le visite mediche

Pate l'avventura di Rabiot con la Juventus. Questa mattina, attorno alle ore 9, il giocatore si è presentato al J Medical di Torino dove si è sottoposto alle visite mediche di routine, passo necessario per diventare effettivamente un giocatore bianconero. Una volta superati questi test fisici, il centrocampista diventerà un giocatori di Sarri. Come riporta La Repubblica, il giocatore è stato accolto da un gruppo di tifosi che hanno voluto salutare calorosamente il nuovo acquisto della squadra. Rabiot si è subito concesso alle foto ed ha firmato diversi autografi.

Oltre ai tifosi, ad accogliere il francese ex Paris Saint-Germain anche giornalisti e fotografi. Ad accompagnare il giocatore, la madre vestita rigorosamente bianconero. Il giocatore ha pronto un contratto con la Juventus di 4 anni, per 7 milioni di euro a stagione. I bianconeri hanno pagato 10 milioni di oneri accessori per poter avere il giocatore del Paris Saint Germain a parametro zero. Una cifra davvero contenuta per il mercato moderno del calcio.

Conclusi i test medici, Rabiot sarà libero di recarsi negli uffici del club bianconero per firmare ufficialmente il contratto. A quel punto, il centrocampista sarà a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Juventus.