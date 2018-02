Le pagelle dell'Inter contro il Benevento

6 HANDANOVIC Disoccupato e infreddolito.

6,5 CANCELO Sale quando può e butta qualche pallone in mezzo. Un bel cross per la testa di Perisic che non concretizza. Serve entrambi gli assist.

7 SKRINIAR Nei duelli frontali ne esce spesso vincitore. Sorpreso dai tagli di Coda, ma è sua la zuccata dell'1-0 che sblocca la gara. Quarta rete in campionato. Bomber di difesa.

6 RANOCCHIA L'arbitro lo grazia su Cataldi, il rigore poteva starci. Poi imita il collega di reparto, insacca il 2-0 e si guadagna la sufficienza.

5 D'AMBROSIO Lì a sinistra non convince. Soffre, nel primo tempo, la velocità di Guilherme.

5 VECINO Sbaglia passaggi su passaggi, anche i più banali. Pessimo specie nel primo tempo.

5 GAGLIARDINI Impalpabile, non fa filtro, non imposta.

6 CANDREVA Esordisce con un traversone sgangherato e il popolo nerazzurro non gradisce. Poi si riprende e prova qualche accelerata delle sue.

5 RAFINHA Esordio dal primo minuto: a corrente alternata. Spaesato e fuori posizione, nessuna giocata degna di nota (dal 20' st KARAMOH 6 Entra lui e si accende l'Inter).

5 PERISIC Un colpo di testa fuori e poco più. Non riesce ad impensierire l'esperto Sagna (dal 36' st BROZOVIC sv).

5,5 EDER Poche palle giocabili, vaga incerto per tutta la gara.

All. Spalletti 5,5 Approccio molle, squadra senza idee e grinta, personalità zero nel primo tempo. Per fortuna a salvare la sua squadra ci pensano i due centrali di difesa. C'è da lavorare ancora.