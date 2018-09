Raiola duro con Sacchi: "Critica Balotelli? Lui non ha né classe, né intelligenza"

Arrigo Sacchi era stato molto duro nei confronti di Mario Balotelli e in un'intervista ai microfoni di Radio DeeJay: "Molti giornalisti fanno apposta a chiedere di lui, il calcio è uno sport di squadra. Devo prendere giocatori che hanno l’intelligenza che vale più dei piedi. Nella mia squadra devo prendere persone con passione, anima e personalità. Tutti hanno le macchine, senza benzina nessuno va avanti. La benzina, nel calcio, è intelligenza, spirito di squadra, passione". SuperMario, nella giornata di ieri, aveva risposto ai suoi detrattori con una Instagram Stories nella quale domandava: "Io sono forte, e voi?". L'ex giocatore di Inter e Milan è sempre motivo di discussione anche se questa volta non è stato lui ad iniziare la querelle.

A prendere le parti del 28enne attaccante del Nizza, però, ci ha pensato il suo agente Mino Raiola che al Corriere della Sera ha riservato parole al veleno per l'ex tecnico di Fusignano: "L'intelligenza non serve solo nel calcio, ma anche nella vita. Con le sue parole, Sacchi ha chiaramente dimostrato di non avere né intelligenza, né classe. Non capisco perché stiano a sentire uno che, alla fine, vive di credito per aver guidato una squadra così forte, il Milan, che vinceva da sola. Sacchi deve solo ringraziare Berlusconi e pensare alla finale persa con la Nazionale, perché quella squadra doveva vincere il Mondiale e lo ha perso lui. Dopo il Milan, non ha più vinto nulla da nessuna parte e non ha diritto di dare lezioni. Per il resto, mi sembra che quello che ha dichiarato su Mario confermi quello che dicono su di lui da un po' di tempo: è fuso e mi fa solo pena".