Real Madrid, la favola di Mendy: dalla sedia a rotelle al club spagnolo

Ferland Mendy è stato uno degli acquisti dello scatenato Real Madrid di Florentino Perez. Il 24enne francese è arrivato a titolo definitivo dall'Olimpique Lione, per 48 milioni di euro più bonus, squadra nella quale si è ben distinto nelle ultime due stagioni in Ligue 1 e in Europa. La storia di Mendy, però, ha dell'incredibile dato che dieci anni fa, quando aveva 14 anni, era affetto da una forma di artrite all'anca. I medici che lo operarono gli dissero che ci sarebbero state alte possibilità che fosse finito sulla sedia a rotelle, spezzando così il suo sogno di diventare un calciatore.

Ferland non si è mai scoraggiato e ai microfoni dell'Equipe ha raccontato: “Sono stato su una sedia a rotelle per un po’ di tempo e ho trascorso sei, sette mesi in ospedale a fare riabilitazione. Così ho potuto camminare di nuovo. Sono sempre stato felice e rilassato. Ma con tutto quello che è successo ho capito che bisogna sfruttare al meglio la propria vita. Bisogna fare sempre le cose che ci piacciono” . Mendy di ruolo fa il terzino sinistro ma nella prima parte della sua carriera era partito da attaccante. Il suo ex allenatore Yves Gergaud a Bleacher Sport ha spiegato: “La prima cosa che ho notato è stata la sua tecnica e il suo rapporto con la palla, in particolare il dribbling. Ha superato altri giocatori con facilità grazie alla tecnica e alla velocità. Era molto, molto veloce”.